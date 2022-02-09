محافظ سوهاج يترأس اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي؛ لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة بقطاعي " الصحة، والتضامن الاجتماعي"، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة .

وأشاد محافظ سوهاج بجهود كافة الجهات المعنية في دعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، موجها الشكر لمدير عام المساحة بسوهاج على جهوده المبذولة، مثمنا التعاون والتكامل الذي تشهده المحافظة في تنفيذ مشروعات المبادرة، وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة، وتحقيق أقصى استفادة لمصلحة المواطن السوهاجي .