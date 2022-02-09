الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات على مدن المحافظة، بالاشتراك مع مديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود ترخيص، وتم التحفظ على 100 كرتونة مواد غذائية، تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود ترخيص، وتم التحفظ على  100 كرتونة مواد غذائية، تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن دهانات، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 جركن  دهانات زنة جركن 14 كجم بإجمالي 700 كجم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 باكتة عصير، تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مستحضرات تجميل  لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة شامبو للشعر فى كل كرتونة 24 عبوة  زنة عبوة  400 ملى، تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن أدوية بيطرية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة فيتامينات دواجن فى كل كرتونة 50 عبوة زنة عبوة 100 ملي.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع أوراق ورقائق الالمنيوم، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 كرتونة رقائق الالمونيوم فى كل كرتونة 20 قطعة زنة قطعة 20 ملى، وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لصناعة العبوات البلاستيك، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة خام بلاستيك زنة شيكارة 50 كجم بإجمالى 1 طن وعدد 1000 عبوة بلاستيك زنة عبوة نصف لتر، تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع الأعلاف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 شيكارة علف تسمين مواشى زنة شيكارة 50 كجم بإجمالي 2.5 طن.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 1 طن زيت طعام خام، وتم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 شيكارة أرز مصرى ابيض زنة شيكارة 25 كجم بإجمالي 750 كجم.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة مياه معدنية فى كل كرتونة 12 عبوة زنة عبوة 1.5 لتر.

وتم المرور على عدد 17 منشأة وتحرير عدد 17 محضر جنح طبقاً للقرار 96 لسنة 1967، وتم تحرير عدد 12 محضر جنح طبقًا للقرار 97 لسنة 1967م، أسفرت عن إعدام 216 كجم اغذية  مختلفة  و337 لتر عصائر للتغير في الخواص الطبيعية.

مباحث التموين حماية المستهلك الشرقية مصنع محافظة بلاستيك قرار مخزن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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