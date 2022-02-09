الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد ثلاثة أيام.. العثور على جثمان الطفل عبدالرحمن بالمنوفية

الطفل المتوفي
الطفل المتوفي

تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة المنوفية، من استخراج جثة طفل عمره خمس سنوات من قرية ميت عافية، بعد أن ساعدت القوات، الأهالي، في البحث عنه لمدة ثلاثة أيام على التوالي، عقب سقوطه في بحر شبين الكوم منذ ثلاثة أيام.

وأكد والد الطفل "عبدالرحمن سعيد البلشي"، أن المسؤولين في محافظة المنوفية ومديرية أمن المنوفية، يتابعون معه أولًا بأول، تفاصيل استخراج  جثة الطفل الغارق في بحر شبين الكوم، والذي تم إنقاذه منذ قليل، والذي كان يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم في سن صغيرة  وأن أهالي القرية جميعا كانوا على قدمٍ وساق لاستخراج جثة.

كما لفت إلى أن سبب وفاة الطفل وسقوطه في المياه، هو كلب كان يجري خلفه فسقط على رأسه في المياه، مؤكدًا أن البحث عن الطفل استمر ثلاثة أيام حتى تم استخراج الجثمان.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بغرق طفل يُدعى عبدالرحمن سعيد البلشي، ويبلغ من العمر 5 سنوات، في بحر شبين، والتي تمكنت  فرق الإنقاذ النهري من العثور على جثمان الطفل بعد أن جرفه تيار المياه بعيدًا عن مكان الواقعة، وتم  تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية .

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