الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع 4 من عائلة واحدة في شبرا الخيمة

تسرب غاز
تسرب غاز

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، تفاصيل مصرع زوجان وابنتيهما في تسرب غاز داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، عن أنهم من محافظة سوهاج، ويقيمون في منطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة بسبب عمل الوالد.

وأضافت التحريات الأولية، أن سبب الحادث تسرب الغاز داخل شقة، واختناق الأسرة أثناء النوم، وأسفر الحادث عن وفاة كل من راضي عامر حجازي، 35 سنة، وزوجته أسماء نصحي شاكر أحمد، 33 سنة، وطفلتيه رؤى راضى عامر حجازي، 3 سنوات، رحمه راضي عامر، 6 سنوات.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث أسرة مكونة من أب وأم وطفلتيه متوفين داخل شقة بمنطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من شرطة النجدة بوجود أسرة متوفية داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وعثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه متوفين، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تحريات مباحث مديرية أمن القليوبية تفاصيل شقة شبرا الخيمة محافظة سوهاج تسرب غاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

قرار جمهورى.. المستشار بولس فهمى رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس