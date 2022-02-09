تفاصيل مصرع 4 من عائلة واحدة في شبرا الخيمة

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، تفاصيل مصرع زوجان وابنتيهما في تسرب غاز داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، عن أنهم من محافظة سوهاج، ويقيمون في منطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة بسبب عمل الوالد.



وأضافت التحريات الأولية، أن سبب الحادث تسرب الغاز داخل شقة، واختناق الأسرة أثناء النوم، وأسفر الحادث عن وفاة كل من راضي عامر حجازي، 35 سنة، وزوجته أسماء نصحي شاكر أحمد، 33 سنة، وطفلتيه رؤى راضى عامر حجازي، 3 سنوات، رحمه راضي عامر، 6 سنوات.



وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث أسرة مكونة من أب وأم وطفلتيه متوفين داخل شقة بمنطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة.



تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من شرطة النجدة بوجود أسرة متوفية داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وعثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه متوفين، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.