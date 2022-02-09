إحالة 164 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية للتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 164 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز: المطرية وطلخا وبلقاس ونبروه، خلال الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وقد أوضح التقرير أن الذين تمت إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 156 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية في كل من وحدة طب أسرة المطرية ومركز رعاية الأمومة والطفولة، ومركز طب أسرة العصافرة ووحدة طب أسرة الجماملة ومستشفى المطرية المركزي بمركز ومدينة المطرية، وأيضا وحدة طب أسرة كفر الجنينة، ووحدة طب أسرة طنيخ، والمنيل وكفر الحصة وكفر الجنينة بمركز نبروه.

تم إحالة 3 من مسئولي إدارات ومراكز الشباب بكل من إدارة شباب المطرية ومركز شباب الأورمان ومركز شباب المنيل بمركز طلخا، وإحالة 3 من قطاع الصحة وهم مسئولي الوحدات الصحية في كل من دميرة والخزان بمركز طلخا ومسئولي الإدارة الصحية بالمطرية، وإحالة 2 من قطاع الطب البيطري وهم مسئولي الإدارة البيطرية بالمطرية ومركز رعاية الحيوان بالمطرية حيث وجدت تلك الأماكن مغلقة أثناء حملات التفتيش في مواعيد العمل الرسمية. ووجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات ومديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة اثناء عمل حملات المرور في المواعيد الرسمية، والتي وردت بالتقرير بناء على جولة التفتيش والمرور الميداني خلال الفترة المشار إليها.