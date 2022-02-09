كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع نهاية قيود كورونا العام الجاري

توقع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة “أنتوني فاوتشي” في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”: أن بلاده تخرج من مرحلة وباء كورونا الواسعة النطاق".

وتابع: الجمع بين التطعيم والعلاجات والعدوى السابقة، يجعل الفيروس أكثر قابلية للسيطرة قريبًا.

قال: "نأمل أن يتم في الأشهر المقبلة رفع جميع القيود المتعلقة بالوباء، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الإلزامي كما سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم حول الكيفية التي يريدون بها محاربة الفيروس وسط خروجنا من مرحلة الوباء الحالية.

وتابع: اعتقد أن القيود جميعها سوف تنتهي هذا العام و لكن إدارات الصحة المحلية يمكنها مؤقتًا استئناف الإجراءات إذا تم رصد تفشي للمرض في المنطقة".