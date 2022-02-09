الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تُحذّر من هجمات إرهابية محتملة في سوريا

سوريا
سوريا

حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، من هجمات يخطط لها متزعمو تنظيمات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا.

وصرح نائب مدير مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اللواء البحري أوليج جورافليوف، بأن المعلومات الواردة إلى المركز تشير إلى أن متزعمي التنظيمات الإرهابية يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الموظفين والمنشآت في سوريا.

وأضاف جورافليوف فى بيان اليوم، أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت 10 هجمات إرهابية وعمليات تخريبية أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 25 اخرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

من جانب اخر، لفت جورافليوف إلى أن أنشطة القوات الأمريكية في سوريا تواصل التأثير سلبا على الأوضاع في البلاد حيث لا تزال الأحوال الأمنية حرجة في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة مدعومة منها.

وأمس الثلاثاء، اتفقت الحكومة البيلاروسية والحكومة الروسية على مسودة اتفاقية تعاون بينهما بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا.
وأفادت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، بأن الحكومة الروسية وافقت على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

وزارة الدفاع الروسية تنظيمات إرهابية سوريا عمليات إرهابية مركز التنسيق الروسي

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