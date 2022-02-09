الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«التريند إيه النهاردة».. أشهر تصريحات أثارت بها شيرين الجدل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

في مفاجأة لكل جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عادت شيرين لطليقها حسام حبيب، وفجر هذا الخبر منظم الحفلات يوسف دندش الذي أكد في تصريح صحفي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت منذ أيام إلى طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفًا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت في تسجيل صوتي عن طلاقها من حسام حبيب وحقيقة وجود مفاوضات للعودة إليه ساخرة من شروط عودتها له "معجزة من عند الله"، ولم يكن الموقف السابق هو الأول لها في تصدر التريند بل وسبق وكان لها العديد من المواقف التى نرصدها لكم خلال السطور التالية:

حديثها عن تونس

في إحدى التصريحات التي سبقت لها والتي كادت أن تخسر شعب بأكملة، حيث قالت في إحدى حفلاتها: “أنا بنتي متعرفش الفرق بين تونس وبقدونس”، مما أثار الجدل حولها، وقد انطلقت دعوات من الجمهور التونسي بمقاطعة شيرين عبد الوهاب بشكل نهائي.

مياه النيل 

طُلب من شيرين في إحدى الحفلات “أغنية مشربتش من نيلها”، ولكن  وردت  ساخرة: "مياه النيل بتجيب بلهارسيا"،  اعتذرت شيرين بعدها  قائلة: "آخر مرة أتكلم ، أنا هغني وبس.

أنا خسارة في البلد دي

تعرضت في إحدى الحفلات الي  عيب تقني بالصوت ، وقالت بعدها "أنا خسارة في البلد دي"، مما أثار الجدل بشكل كبير حولها.

عمرو دياب 

في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش أساءة المطربة شيرين للفنان عمرو دياب وتحدثت عنه بأسلوب غير لائق قائلة “كبر وراحت عليه..واحنا اللي جايين”لم تكشف اسم عمرو دياب صراحة، إلا أن الجميع فهم من سياق الكلام إنها تقصده.

لديها عفاريت في منازلها

كان لها تصريح أثار الجدل في لقاء تلفزيوني مع الفنانة اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة ،و  قالت الفنانة إنّ لديها عفاريت في منزلها وتتحدث معهم وتناديهم “حبايبي”، مما آثار الجدل حولها .

خلع  الحذاء في برنامج "ذا فويس"

خلعت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب  حذاءها وضغطت على زرّ الاستدارة لقبول أحد المشتركين في برنامج "ذا فويس"، مما أثار الجدل حولها.

شرين عبدالوهاب تتصدر التريند أثارة الجدل حسام حبيب ب ساءة شيرين عبد الوهاب لتونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

نشاط رياح وأمطار.. تفاصيل طقس الخميس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كيروش

د. القس صفوت البياضى

العالم يستقبل السلام بين افراح واوهام

جلال حمام

وتظل القاهرة.. حليفًا استراتيجيًا لواشنطن

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس