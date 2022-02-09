«التريند إيه النهاردة».. أشهر تصريحات أثارت بها شيرين الجدل

في مفاجأة لكل جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عادت شيرين لطليقها حسام حبيب، وفجر هذا الخبر منظم الحفلات يوسف دندش الذي أكد في تصريح صحفي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت منذ أيام إلى طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفًا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت في تسجيل صوتي عن طلاقها من حسام حبيب وحقيقة وجود مفاوضات للعودة إليه ساخرة من شروط عودتها له "معجزة من عند الله"، ولم يكن الموقف السابق هو الأول لها في تصدر التريند بل وسبق وكان لها العديد من المواقف التى نرصدها لكم خلال السطور التالية:

حديثها عن تونس

في إحدى التصريحات التي سبقت لها والتي كادت أن تخسر شعب بأكملة، حيث قالت في إحدى حفلاتها: “أنا بنتي متعرفش الفرق بين تونس وبقدونس”، مما أثار الجدل حولها، وقد انطلقت دعوات من الجمهور التونسي بمقاطعة شيرين عبد الوهاب بشكل نهائي.

مياه النيل

طُلب من شيرين في إحدى الحفلات “أغنية مشربتش من نيلها”، ولكن وردت ساخرة: "مياه النيل بتجيب بلهارسيا"، اعتذرت شيرين بعدها قائلة: "آخر مرة أتكلم ، أنا هغني وبس.

أنا خسارة في البلد دي

تعرضت في إحدى الحفلات الي عيب تقني بالصوت ، وقالت بعدها "أنا خسارة في البلد دي"، مما أثار الجدل بشكل كبير حولها.

عمرو دياب

في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش أساءة المطربة شيرين للفنان عمرو دياب وتحدثت عنه بأسلوب غير لائق قائلة “كبر وراحت عليه..واحنا اللي جايين”لم تكشف اسم عمرو دياب صراحة، إلا أن الجميع فهم من سياق الكلام إنها تقصده.

لديها عفاريت في منازلها

كان لها تصريح أثار الجدل في لقاء تلفزيوني مع الفنانة اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة ،و قالت الفنانة إنّ لديها عفاريت في منزلها وتتحدث معهم وتناديهم “حبايبي”، مما آثار الجدل حولها .

خلع الحذاء في برنامج "ذا فويس"

خلعت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حذاءها وضغطت على زرّ الاستدارة لقبول أحد المشتركين في برنامج "ذا فويس"، مما أثار الجدل حولها.