الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف محاكمة مالك مجموعة فنادق سياحية بالغردقة غدًا

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح، غدًا الخميس، نظر جلسات محاكمة رجل الأعمال م س عبدالفتاح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، مالك إحدي المجموعات الفندقية الكبرى بالغردقة، وأخرين في قضية رشوة مالية.
 

كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رجل الأعمال "م. س. عبدالفتاح"، صاحب مجموعة فنادق بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، أثناءتقديمه رشوة لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأحالتهم للمحاكمة الجنائية.

البحر الاحمر السياحية الرقابة الإدارية رجل الأعمال تستأنف القبض على رجل الاستثمار السياحي ذمة التحقيق

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