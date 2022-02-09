السفارة الأمريكية بالإمارات تحذر مواطنيها من تقارير عن هجوم محتمل

حذرت السفارة الأمريكية لدى دولة الإمارات في بيان اليوم الأربعاء مواطنيها من "تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة" في أبوظبي وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات.

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، سعيا لتقديم جبهة موحدة في المواجهة بشأن تهديد روسيا بغزو أوكرانيا بعد اجتماع محوري جرى في البيت الأبيض وكشف الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن مصير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي - أن بايدن أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس أنه "في حال غزت روسيا أوكرانيا، فلن يتم تشغيل خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا .. ولن يكون هناك نورد ستريم 2، سننهي ذلك. أعدك، سنكون قادرين على القيام بذلك".

وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن "تعليقات بايدن بشأن نورد ستريم 2، والتي تسببت في توتر العلاقات الأمريكية الألمانية لسنوات، كانت الأقوى من نوعها حتى الآن ومثلت تصلبًا لموقف واشنطن بشأن واحدة من أكبر النقاط الشائكة في الجدل عبر الأطلسي حول العقوبات التي يجب فرضها على موسكو من جانب الولايات المتحدة في حال وقوع أي عدوان ضد أوكرانيا".

وتجنب شولتس مرارًا وتكرارًا تساؤلات حول مصير خط الأنابيب، الذي تم بناؤه لكنه لم يضخ الغاز بعد، ورفض حتى ذكره بالاسم. وبدلاً من ذلك، قدم شولتس تأكيدًا عامًا بأنه "لن تكون هناك أي إجراءات لدينا فيها نهج مختلف"، وقال إن روسيا ستدفع "ثمنًا باهظًا" لأي هجوم. فيما اضطر بايدن للدفاع عن شولتس قائلاً إن ألمانيا تتمتع "بالثقة الكاملة" للولايات المتحدة وستظل أحد "أهم حلفائها".

