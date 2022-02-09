رئيس بولندا: تنقلات قوات روسيا تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر الرئيس البولندي، أندجي دودا، أن التنقلات الحالية للقوات الروسية تعد الأكبر من نوعها منذ زمن الحرب العالمية الثانية، مؤكدا مع ذلك قناعته بـ"إمكانية تجنب نشوب حرب في أوروبا".

وقال دودا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في برلين : "نتعامل مع حشد غير مسبوق للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، وكذلك تمركز عسكري كبير في بيلاروس، حيث تجري تدريبات يخطط أن تستمر حتى 20 فبراير".

وتابع: "نتساءل جميعا، ماذا سيحدث بعد ذلك، ما هي النتيجة التي ستنجم عن هذه التنقلات للقوات والتي لم تشهدها أوروبا منذ زمن الحرب العالمية الثانية".

وشدد على ضرورة "إيجاد مخرج من هذا الوضع الأصعب منذ العام 1989 الذي يواجهه الناتو والاتحاد الأوروبي".

وتابع الرئيس البولندي: "علينا إيجاد حل لتجنب اندلاع حرب. كما سبق أن قلت، هذه مهمتنا الرئيسية. أعتقد أننا سنحققها".

وعلى صعيد آخر ، سجلت بولندا 47 ألفا و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 246 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم .

وفي أمس سجلت بولندا 47 ألفا و306 إصابات ووفاة 246 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و83 ألفا و332 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 106 آلاف و306 حالات.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في بولندا إلى خمسة ملايين و83 ألفا و332، والوفيات إلى 106 آلاف و306.



و سجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات بالوباء يوم 27 يناير 2022، بواقع 57 ألفا و659، وأعلى حصيلة وفيات يوم 8 أبريل 2021، بواقع 956 وفاة.