إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بورسعيد دمياط

شهد الطريق الدولي الساحي بورسعيد-دمياط، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، حادث تسبب في إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وذلك بعد تلقي بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة بداخلها الأهالي والأطفال، وصلت سيارات الإسعاف بعد البلاغ بدقائق، وتم استخراج المصابين من داخل السيارة ونقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لأقرب مستشفي.

ورفعت مستشفى الزهور المركزي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، وتم استدعاء الأطباء المتخصصين، والأطقم الفنية والتمريض المدربين، وذلك لسرعة التعامل مع الحادث.

وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 6 أشخاص، هم "فاطمه خليل كركر 13 عامًا مصابة بكدمات في الجسم وتقيم بدمياط، نجلاء محمد البهيدي 49 عامًا تقيم بدمياط ومصابة بكدمات، طه محمد البهيدي 37 عامًا مقيم بدمياط ومصاب بكدمات، وياسين طه محمد البهيدي 4 سنوات مقيم بدمياط ومصاب بكدمات، وتالين طه محمد البهيدي 5 سنوات من محافظة دمياط ومصابة بكدمات، وسمر حامد شبكة 36 عامً من دمياط وإصابتها بالظهر".

وقامت الأطقم الطبية بالتعامل مع الحالات وإجراء الفحوصات والتحاليل للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي، ويتم وضع الحالات تحت الملاحظة حتي تحسن حالتهم والإطمئنان عليهم، وأكد الأطباء أن الإصابات بسيطة وقد يغادر المصابين المستشفي خلال ساعات.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث للوقوف علي ملابسات الحادث وتحرير المحضر، الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وفي شأن آخر سادت حالة من القلق لدي سكان أحد الأبراج بمنطقة أبراج النور بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد احتجاز سيدة تدعيى "ن ي ش" داخل مصعد كهربائي أسانسير، وعجز السكان عن مساعدتها.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا من سكان منطقة الإسراء بوجود سيدة داخل أسانسير بالبرج رقم 3 بأبراج النور، وسط تعطل للمصعد مما يمثل خطرًا علي حياتها، وقد يؤدي نسبة نقص الأكسجين لتطورات خطيرة، قد تودي بحياتها.

وعلى الفور تم الدفع بفريق انقاذ بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من اخراج السيدة خلال 6 دقائق، وإنقاذ حياتها من الخطر، وذلك في إطار الدور المنوط بالحماية المدنية.

واستخدم ضباط وجنود الحماية المدنية ببورسعيد سيارة الإنقاذ البري وأحدث التقنيات الحديثة في عملية إنقاذ السيدة في 6 دقائق، وتقوم القوات بفك جزي علوي من المصعد وتقوم بسحبه وتملك المفاتيح التي يمكن من خلالها فتح الأبواب.

أشاد أهالي المنطقة بسرعة وصول قوات الحماية المدنية، وأكدوا علي إحترافية أعمال الإنقاذ، وما تملكه الإدارة من إمكانيات تستطيع من خلالها حماية أرواح المواطنين، وتبين أن السيدة مقيمة بذات العقار وكانت داخل المصعد في طريقها لمنزلها .

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة، ووجه علي الفور بتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة استكمال أعمال التحقيق.