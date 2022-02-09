عرض الفيلم الروائى الطويل The cured بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة

ينظم مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في 36 شارع شريف بوسط البلد، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، عرض للفيلم الروائي الطويل "The cured"، أو "الشفاء"، سيناريو وإخراج وبطولة إليوت بيج وإلين بيج وتوم فوجان.

الفيلم إنتاج أيرلندي إنجليزي مشترك للعام 2017 وتبلغ مدة عرضه 95 دقيقة. الفيلم ينتمي إلي نوعية الخيال العملي والرعب لكنه مصحوب بنوع من الدراما الإنسانية .



والفيلم تدور أحداثه حول ظهور مرض غريب يحول البعض إلي زومبي، يتم شفاءهم بعد ذلك لكن يتم التعامل معهم بعنصرية داخل المجتمع ويتم

رفضهم وتمييزهم .

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ـ السينما المصرية خارج حدودها: لقاء مع سلمى مبارك

في سياق متصل، يعقد بمركز الصورة المعاصرة، في السابعة مساء اليوم أيضا، لقاء مفتوح مع الباحثة سلمي مبارك، تحت عنوان "السينما المصرية خارج حدودها".

تعقد الندوة علي هامش مشروع مركز الصورة المعاصرة الممتد تحت شعار «ضوء النجيمات البعيدة - عن القاهرة والعموم أفريقية» والمقام حاليًا بمركز الصورة المعاصرة والذي يهتم بالعمل الثقافي في الخمسينات والستينات في القارة الأفريقية ودول عدم الانحياز.

حيث تتناول دكتورة سلمى مبارك في هذه المحاضرة والنقاش عن الدور الذي مارسته السينما المصرية خارج مصر منذ نشأتها وحتى أواخر الستينات. من خلال الاحصائيات عن الظاهرة التى مثلتها السينما المصرية خارج حدودها منذ الثلاثينيات، وهى ظاهرة تتجاوز أبعادها الفنية إلى ما هو وراء ذلك من أبعاد سياسية وثقافية واقتصادية.

إذ لا ينفصل هذا التفوق عن صناعة قوية نشأت أولا في سياق كوزموبوليتاني مع ظهور هذا الفن الجديد في مصر في 1896، حيث سيطرت الشركات الأجنبية منذ 1906على صناعة السينما بشكل شبه حصري، ومنها شركتى باتىي ولوميير. ثم ما لبثت هذه الصناعة وأن تطورت على أيدي المصريين الذين تعلموا السينما في المدارس الأوروبية. ففي 1919، غادر محمد بيومي إلى برلين لدراسة السينما، ثم عاد وأسس أول استوديو مصري عام 1923 - آمون فيلم - وأطلق أول جريدة سينمائية مصرية كان يسعى إلى توزيعها في ألمانيا.

و"سلمي مبارك"، أستاذ الأدب والفنون والأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة . قدمت رسالتيها للماجيستير والدكتوراه تحت إشراف أمينة رشيد في تخصص الأدب المقارن والأدب والفنون.

تدور أغلب دراساتها حول موضوعات علاقة الأدب بالسينما في مصر والعالم العربى والسينما الفرنسية. صدر لها كتاب "النص والصورة – السينما والأدب في ملتقى الطرق" 2016 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. أسست وتدير شبكة آمون للباحثين في الأدب والسينما بجامعة القاهرة منذ 2015. شاركت في تأسيس دبلوم النقد السينمائي بجامعة عين شمس 2014، ودبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة 2013. أسست وتدير نادى سينما الآداب بجامعة القاهرة منذ 2006.