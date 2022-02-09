البيت الأبيض: لا نعتقد أن أوروبا تحاول إجراء حوار منفصل مع روسيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا.

ووجه إلى بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، سؤال ما إذا كان البيت الأبيض يرى في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إشارات إلى أن لدى الأوروبيين منصة منفصلة للتفاوض مع روسيا.

وقالت بساكي ردا على السؤال: "لا، لست متفقة على الإطلاق مع هذا الحديث".

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتبر "اللاعب الأساسي" في هذا الصدد، وأن هناك "مفاوضات مختلفة تجري بشكل متزامن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق أن روسيا ستواجه "ردا منسقا" من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا.

ورفضت موسكو الاتهامات الغربية بشأن التحضير "للهجوم" على الأرضي الأوكرانية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وفق بيان للبيت الأبيض

وجاء في البيان: "الرئيس شكر لرئيس الوزراء دعوته لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع إلى إجراء الزيارة في وقت لاحق هذا العام".

وأضاف البيان "بايدن تحدث مع بينيت لإعادة التأكيد على الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقد ناقش الجانبان الأمن في الشرق الأوسط "بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها".

وأكد بايدن التزامه الاستقرار في المنطقة "مع تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار".

واستقبل الرئيس الأمريكي بينيت في البيت الأبيض العام الماضي، حيث حاول الرجلان وضع خلافاتهما جانبا وتشكيل جبهة موحدة.

وتعارض إسرائيل بشدة محاولة بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.