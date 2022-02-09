بسبب الثأر.. جنايات سوهاج تعاقب شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات

قضت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، عقب اتهامهما بقتل عامل في حادث ثأر بدائرة مركز دارالسلام، وبرأت المحكمة شقيقهما الثالث المتهم فى القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، بأمانة سر عصام الألفى.

وترجع أحداث القضية إلى شهر مارس من عام 2020، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ بمقتل محمد إبراهيم حافظ "35 سنة - عامل" ويقيم بقرية "أولاد خلف" بدائرة المركز، على إثر إصابته بطلق نارى، وأكدت تحريات المباحث أن وراء الواقعه صلاح . ع "32 سنة - عامل"، وشقيقيه محمود "30 سنة - عامل"، وحشمت "29 سنة - عامل"، حيث أطلق المتهم الأول الرصاص على المجنى عليه من فرد روسى بحوزته أثناء سيره بالطريق العام فأصابه بطلق نارى فى عنقه أودى بحياته، فى حين أطلق شقيقيه الرصاص فى الهواء من بندقية آلية بحوزتهما لتأمين شقيقهما أثناء ارتكاب الجريمة، أخذًا بثأر شقيقهم رضوان الذى قتل فى عام 2016 على يد أفراد من عائلة "حافظ" التى ينتمى إليها المجنى عليه، وقد تم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم بسجن الأول والثانى وبراءة الثالث.