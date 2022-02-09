«لديها ما لم يكتشف بعد».. موقع كندى يضع مصر ضمن 10 دول استثنائية

رشح موقع" ذا ترافل" الكندي السياحي، مصر للزيارة كما وضعها في قائمة 10 دول ذات مواقع سياحية استثنائية.

وتابع الموقع: ان مصر دولة في إفريقيا ، وتحتوي على الكثير من المواقع التاريخية والسياحية التي تنفرد بها عن أي مكان آخر في العالم، فهي موطن لأهرامات الجيزة العظيمة ، والتي تعد من عجائب الدنيا كما يزور البلاد الملايين والملايين من السياح كل عام لرؤية ومعرفة المزيد عن الأهرامات.

وأضاف: يوجد في البلاد مجالات اهتمام أخرى ، مثل واحة سيوة ووادي الملوك وجبانة الجيزة ومعابد أبو سمبل كما ان الجزء المذهل في زيارة مصر هو أن معظم مواقعها التاريخية مثل الأهرامات لا يزال لديها الكثير من القطع الأثرية التي يكتشفها علماء الآثار حتى الآن.



اليونان

رشح الموقع الكندي أيضا" اليونان" وقال ان اليونان بلد مشهور في كتب التاريخ ، لا سيما بسبب هندسته المعمارية القديمة العظيمة في أثينا و بالإضافة إلى ذلك ، يوجد في البلاد العديد من الوجهات مثل البارثيون والاكربوليس وأثينا.



ألمانيا

على الرغم من أن الكثير من الناس لا يعرفون ألمانيا جيدًا فيما يتعلق بالسياحة ، إلا أنها غنية بالمواقع السياحية المذهلة. نتيجة لذلك ، استقبلت البلاد العديد من الزوار في السنوات الأخيرة. تقدم الدولة مدنًا نابضة بالحياة ذات هندسة معمارية قديمة رائعة تحمل تاريخ البلاد العميق.

في ألمانيا ، توجد مناطق مثل بوابة براندنبورغ ، التي شُيدت في عام 1791 ، وهي عبارة عن مبنى رائع يسلي الكثير من الزوار.



موريشيوس

إنها دولة تقع على الساحل الهندي. تقع الدولة على بعد 4 ساعات بالطائرة من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ، وهي مكونة من جزر استوائية. تشتهر موريشيوس باحتوائها على بعض من أروع المواقع السياحية. الجزء الأكثر جاذبية في موريشيوس هو سلسلة جزرها.

عندما يزور السائحون هذا البلد ، يمكنهم الاستمتاع بأفضل الجزر الخاصة في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الريف مليء أيضًا بالمناظر الطبيعية البكر والشلالات والثقافة العظيمة والمطاعم ذات المستوى العالمي. إنه المكان المثالي لقضاء عطلة.



إيطاليا

إيطاليا دولة غنية بالتاريخ وتستقبل ملايين السياح كل عام. كل هذا يعود إلى تاريخها المذهل ومواقعها السياحية التي لا يستطيع الناس الاكتفاء منها. نظرًا لأن مدينة روما توفر متاحف غير عادية ومزيجًا جيدًا من التاريخ القديم والعالم الحديث ، فهي جذابة حقًا للسياح.

تشمل بعض المواقع الأخرى التي تحظى باهتمام كبير في إيطاليا الكولوسيوم في روما وكاتدرائية القديس بولس والشواطئ المعتدلة وآثار صقلية القديمة.



النمسا

تتمتع النمسا بمواقع سياحية مذهلة جعلت البلاد تستقبل ملايين الزوار وتحقق دخلًا جيدًا للمساهمة في اقتصادها. من أكثر المناطق زيارة في النمسا العاصمة فيينا.

ومع ذلك ، فإن مناطق مثل جبال الألب النمساوية فريدة ومثالية للسياح للتنزه خلال فصل الصيف. مع تلقي البلاد للثلوج في الشتاء ، يتدفق العديد من السياح إلى المنطقة لممارسة أنشطة التزلج في الجبال ، واستكشاف بحيرات جبال الألب وركوب الدراجات في الجبال. وجهة أخرى لا تصدق في النمسا هي قصر Baroque Schloss Hellbrunn.