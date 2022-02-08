هيئة مكتب البرلمان تقرر ترقية أمين لجنة الشباب

أصدرت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس وعضوية وكيلي البرلمان، قرارا بترقية ابراهيم عبداللطيف، أمين لجنة الشباب والرياضة، إلى درجة وكيل أول وزارة بمجلس النواب .

وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إشادات واسعة من اعضاء اللجنة، بقرار ترقية ابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، مؤكدين أنه مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، خاصة أنه يتمتع بخبرات كبيرة في العمل البرلماني .

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب التهنئة لأمين عام اللجنة نيابة نيابة عن الأعضاء قائلا: نتقدم بخالص التهاني للرجل المتفاني في عمله، مشيدا بحسن خلقه وإداراته الجيدة وتعامله مع زملاءه من موظفي أمانة لجنة الشباب .