الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد الجيش اللبنانى: طرابلس ليست إرهابية

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، المؤسسات الدينية في طرابلس شمالي لبنان إلى استكمال ما بدأوه في توعية الشباب بالمنطقة من مخاطر الانزلاق إلى المخدرات والجريمة والإرهاب، مشددًا على رفضه لما يقال حول أن طرابلس بيئة حاضنة للإرهاب ومؤكدًا أن هذه المدينة تاريخية وتعد رمزًا للتعايش وليست إرهابية.

جاء ذلك خلال جولة جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، على المؤسسات الدينية في مدينة طرابلس، حيث التقى في دار الإفتاء مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحضور عدد من العلماء والمشايخ، ثم التقى في إيبارشية طرابلس المارونية راعي الإيبارشية المطران يوسف سويف وقدم له التهنئة بمناسبة عيد مار مارون، بحضور ممثلين عن طائفتي الروم الملكيين الكاثوليك والروم الأرثوذكس.

وفي الختام زار المجلس الإسلامي العلوي في جبل محسن حيث التقى القائم بأعمال رئاسة المجلس الشيخ محمد عصفور وعددًا من المشايخ.

قائد الجيش اللبناني لبنان الجريمة الإرهاب المخدرات طرابلس

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