«المصريين الأحرار» يهنئ المستشار بولس فهمي لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيسًا وأعضاء على مستوى الجمهورية، المستشار بولس فهمي اسكندر بعد صدور القرار التاريخي من قبل رئيس الجمهورية لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وقال حزب المصريين الأحرار – في بيان صحفي- اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الجديدة وقيادتها الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات ثابتة و سريعة لتحقيق وترسيخ مبدأ الكفاءه ومحو ركام التمييز الذى طغي خلال العقود السابقة، لتواصل مصر خطواتها الثابتة والصامدة للبناء في كافة المجالات بأيدي ابنائها المخلصين والمجتهدين دون النظر لاي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة .

وأضاف الحزب، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية طموحه وهدفه الاساسي هو تعاون وتشارك كل عضو وفرد في المجتمع وكل مسؤول ليكون الجميع متكاملين ومساهمين في بناء جمهورية جديدة يعلوها علم مصر ويجمعهم حضن وحصن الوطن.

كما أعرب المصريين الأحرار عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته ومواقفه التاريخية، مع تقديم خالص التهنئة المصحوبه بالتمنيات للنجاح والتوفيق إلي القامة القضائية الجليلة المستشار بولس فهمي في مهام رئاسة المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، اعتباراً من 9 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات.

وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

وإحالة رئيس الدستورية الحالي للمعاش.

سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.