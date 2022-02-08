الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ المستشار بولس فهمي لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية

عصام خليل
عصام خليل

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيسًا وأعضاء على مستوى الجمهورية، المستشار بولس فهمي اسكندر بعد صدور القرار التاريخي من قبل رئيس الجمهورية لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وقال حزب المصريين الأحرار – في بيان صحفي- اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الجديدة وقيادتها الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات ثابتة و سريعة لتحقيق وترسيخ مبدأ الكفاءه ومحو ركام التمييز الذى طغي خلال العقود السابقة، لتواصل مصر خطواتها الثابتة والصامدة للبناء في كافة المجالات بأيدي ابنائها المخلصين والمجتهدين دون النظر لاي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة .

وأضاف الحزب، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية طموحه وهدفه الاساسي هو تعاون وتشارك كل عضو وفرد في المجتمع وكل مسؤول ليكون الجميع متكاملين ومساهمين في بناء جمهورية جديدة يعلوها علم مصر ويجمعهم حضن وحصن الوطن.

كما أعرب المصريين الأحرار عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته ومواقفه التاريخية، مع تقديم خالص التهنئة المصحوبه بالتمنيات للنجاح والتوفيق إلي القامة القضائية الجليلة المستشار بولس فهمي في مهام رئاسة المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، اعتباراً من 9 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات.

وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

وإحالة رئيس الدستورية الحالي للمعاش.

سبق هذا القرار صدور قرار جمهوري آخر رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

عبد الفتاح السيسي قرارات التاريخية الدستور بيان تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصري المصريين رئيس الجمهورية مجتمع حصن تحقيق قضائي منى محكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

أول تعليق من موسيمانى على خسارة الأهلى من بالميراس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس