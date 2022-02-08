«رية وسكينة».. سر اعتزال شادية ومواظبتها على صلاة الفجر

في ذكرى ميلاد «معبودة الجماهير» تسائل كثيرون عن سر اعتزالها وارتدائها الحجاب والعديد من أسرارها في حياتها الشخصية.



وفي تصريحات تلفزيونية ظهر الكاتب الصحفي شريف قنديل مع مني الشاذلي في برنامج «معكم» ليتحدث عن سر اعتزال شادية وارتدائها الحجاب.

وخلال اللقاء مع الإعلامية مني الشاذلي قدم شريف قنديل بعض التسجيلات الصحفية للفنانة شادية عندما كان متواجدا بالسعودية لتغطية بعض الشؤن السياسية، وعندما علم أن شادية تؤدي مناسك الحج قرر أن يلتقي بها للحديث حول ابتعادها عن الفن وعلاقتها بالدين.

وقال الكاتب الصحفي خلال اللقاء إنه أصر على لقاء الفنانة شادية، ولم يغادر السعودية قبل مقابلتها وعندما علمت الفنانة شادية بذلك طلبت منه أن تقابله في منزلها بمصر بعد انتهاء فروض الحج.



وروى خلال اللقاء أن الفنانة شادية أخبرته أنها كانت لا تريد الحديث لكنها عندما صعدت على جبل عرفات شعرت أنها تريد التحدث عن بعض الأمور لذلك طلبت لقاءه عقب عودتها مصر.



وحكي قنديل أنه عندما ذهب لشادية لعمل الحوار طلبت منه ألا يوجه لها الأسئلة ويتركها على راحتها لكي تتحدث بطبيعتها، وخلال اجتماعه بالفنانة شادية تحدثت بداية حياتها وتربيتها داخل قرية ريفية، لافتا إلى أنها تعشق الغناء منذ نعومة أظافرها.



كما جاء خلال التسجيل الصحفي الذي عرضه خلال لقائه مع مني الشاذلي أن الفنانة شادية كانت تحب الغناء بصحبة بنات قريتها، وأشارت خلال حديثها أنها كبرت داخل عائلة محافظة وتعرف أركان الإسلام جيدا ومتدينة، وكانت تخشي الغناء أمام والدها.

سر تغير حياة شادية وتأدية صلاة الفجر

تحكي شادية أنها كانت لا تريد العمل بالفن مرة أخرى وأنها قامت بعملها علي أكمل وجه، ولكن ذات يوم كانت تجلس فتلقت شادية اتصالا من المخرج حسين كمال لكي يعلمها بأنه سيقوم بتحويل رواية «ريا وسكينة» إلى مسرحية، وعلى الفور قامت شادية بأخباره أنها ستقوم بالاعتزال.



لكنه أسر على تقديم الدور فأخذت الدور وقدمته، والعمل كان يستمر حوالي4 شهور، وعقب الانتهاء اليومي من العمل كانت شادية تعود في تمام الثالثة والنصف صباحا، وهو موعد أذان الفجر مما دفعها للالتزام بمواظبة على الصلاة بشكل دائم كما روت.



وبعد الانتهاء من المسرحية، شعرت أنها تريد الاعتزال وأن صلاة الفجر إشارة لها على ارتداء الحجاب والاعتزال، لأنها رأت أن عملها يشغلها عن تأدية فروضها، حيث بدأت بقراءة القرآن والصلاة، وكانت تبكي من شدة قرأتها للقرآن، كما ذكر شريف قنديل.

أغنية المولد النبوي

عندما عادت شاديه من الولايات المتحدة بعد عمل جراحة تلقت مكالمة بتسجيل أغنية عن المولد النبوي، على الفور وافقت وشعرت أنها إشارة من الله عز وجل.

ارتدت شادية الحجاب بعدما شعرت بعدم الأمان عقب عودتها من الحج فسرعان ما توجهت للشيخ الشعراوي لتسأله، حيث ذهبت إليه وهي ترتدي الحجاب، وقالت له أنها لم تعد تريد الغناء مرة ثانية وتلتزم بغناء أغانٍ دينية «لتشكر الله على نجاحها وسترها»، ليرد عليها الشعراوي أنها «فعلت ما هو أحسن من الوعد» حسبما ورد من الصحفي.