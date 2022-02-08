الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على سائق ضرب طفلة حتى الموت بحلوان

حبس
حبس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدًا، الحكم على المتهم إبراهيم.م، سائق لاتهامه بضرب طفلة في الحائط مما أدى إلى وفاتها في حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وحال كون المتهم بالغا ضرب عمداً المجني عليها حنين أسامة بأن تعدي عليها ضربا وقام برطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها، لكن الضرب أفضى إلى موتها، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عام من العمر علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة أسامة.ع ، كهربائي بتحقيقات النيابة العامة بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مطلقته والدة المجني عليها مفادها حدوث إصابتها علي إثر سقوطها من الدرج ، فانتقل لمحل تواجد الصغيرة وأثناء ذلك تلقي اتصالاً اخر مفاده قيام المتهم باعتياد التعدي علي نجلته بالضرب وإحداث إصابته ، وشهد مصطفي كامل صاحب ورشة دوكو بكونه أحد الجيران الملاصقين لمحل إقامة المتهم والمجني عليها ووالدتها وأضاف باعتياد المتهم التعدي علي المجني عليها ووالدتها بالسب والضرب وعقب خروج والدة المجني عليها تناهي لسمعه صراخ الطفلة ورطمها بالأرض والحائط.

تضمنت شهادة ضابط شرطة بقسم حلوان بأنه توصلت تحرياته اعتياد المتهم التعدي على المجني عليها، وأضاف بتوصل تحرياته لقيام المتهم إبان الواقعة برطم الصغيرة بالحائط وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها 


وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تعزي وفاة المجني عليها الي الإصابات المرضية وما أحدثته من نزيف دموي علي سطح المخ وبالتجويف البطني ادي الي حدوث صدمة والوفاة ، كما أقرت والدة المجني عليها حال استجوابها بتحقيقات النيابة العامة أنه وعقب خروجها لإحضار بعض العقاقير للمجني عليها على أثر إعيائها وتركها رفقة المتهم وعند عودتها تبين لها قيامه بالتعدي علي نجلتها واحداث ما بها من إصابات.

المستشار محمود كامل محمود الرشيدي الحكم سائق حلوان طفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس