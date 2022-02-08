غدًا.. الحكم على سائق ضرب طفلة حتى الموت بحلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدًا، الحكم على المتهم إبراهيم.م، سائق لاتهامه بضرب طفلة في الحائط مما أدى إلى وفاتها في حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وحال كون المتهم بالغا ضرب عمداً المجني عليها حنين أسامة بأن تعدي عليها ضربا وقام برطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها، لكن الضرب أفضى إلى موتها، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عام من العمر علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة أسامة.ع ، كهربائي بتحقيقات النيابة العامة بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مطلقته والدة المجني عليها مفادها حدوث إصابتها علي إثر سقوطها من الدرج ، فانتقل لمحل تواجد الصغيرة وأثناء ذلك تلقي اتصالاً اخر مفاده قيام المتهم باعتياد التعدي علي نجلته بالضرب وإحداث إصابته ، وشهد مصطفي كامل صاحب ورشة دوكو بكونه أحد الجيران الملاصقين لمحل إقامة المتهم والمجني عليها ووالدتها وأضاف باعتياد المتهم التعدي علي المجني عليها ووالدتها بالسب والضرب وعقب خروج والدة المجني عليها تناهي لسمعه صراخ الطفلة ورطمها بالأرض والحائط.

تضمنت شهادة ضابط شرطة بقسم حلوان بأنه توصلت تحرياته اعتياد المتهم التعدي على المجني عليها، وأضاف بتوصل تحرياته لقيام المتهم إبان الواقعة برطم الصغيرة بالحائط وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها



وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تعزي وفاة المجني عليها الي الإصابات المرضية وما أحدثته من نزيف دموي علي سطح المخ وبالتجويف البطني ادي الي حدوث صدمة والوفاة ، كما أقرت والدة المجني عليها حال استجوابها بتحقيقات النيابة العامة أنه وعقب خروجها لإحضار بعض العقاقير للمجني عليها على أثر إعيائها وتركها رفقة المتهم وعند عودتها تبين لها قيامه بالتعدي علي نجلتها واحداث ما بها من إصابات.