الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: عقد المؤتمر الدولي «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» 25 مايو المقبل

قيس سعيد
قيس سعيد

ذكر مجلس الأعمال التونسي أن المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا" (فيتا 2022) من المقرر أن يعقد في 25 مايو المقبل، تحت إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد ويستمر على مدار يومين.

وذكر مجلس الأعمال التونسي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه من المتوقع أن تشهد النسخة الخامسة من للمؤتمر - التي ينظمها مجلس الأعمال التونسي الأفريقي - مشاركة حوالي 3 آلاف مشارك من أكثر من 40 بلدًا، بما في ذلك المانحون الدوليون والوزراء، حيث يناقش المشاركون القضايا الرئيسية بعد جائحة كورونا والتحديات في العالم والانتقال الرقمي والطاقي والخدمات اللوجستية والبيئية والمالية، باعتبار أن تداعيات الوباء تتطلب طرقًا جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال التجارية ورسم مسار للخروج من الأزمة.

وأضاف أن هذه الدورة استثنائية، حيث سيتم ولأول مرة تنظيم عرض ترويجي لتقديم "فيتا 2022" في العديد من العواصم الأجنبية على غرار باريس والقاهرة وأوسلو وبروكسل وداكار وطرابلس والجزائر العاصمة، وسيتم التركيز على تمويل الشركات التونسية، باعتبار أن أغلب المانحين الدوليين وصناديق الاستثمار ستكون حاضرة.

كما أوضح أن "فيتا 2022" سيكون فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء الممولين الدولين والمانحين الأفريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الأفريقي ، وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الأفريقية .

وسيتم تنظيم عدد من الموائد المستديرة حول تطوير العلاقات الثلاثية بين كوريا الجنوبية وتونس وإفريقيا، وكذلك أوروبا وتونس وإفريقيا، واليابان وتونس وإفريقيا تحضيرا لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8".

ويذكر أن، أعرب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، عن دعم بلاده الكامل لصندوق الاتحاد الإفريقي للسلام وإيمانه بدور هذا الصندوق في المساهمة في إحلال الأمن والسلم بالقارة الإفريقية وفي محورية الولاية الموكلة إليه.


جاء ذلك خلال مشاركته في البند الخاص بمناقشة ميزانية الاتحاد الإفريقي والمساهمة في تمويل صندوق السلم التي جرت في إطار أعمال الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا.

مجلس الاعمال التونسي التجارة في إفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد تونس أفريقيا

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وائل لطفي

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