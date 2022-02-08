إيقاف 16 نموذجًا لإنتاج الفحم مخالفًا للاشتراطات في دمياط

بدأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، متابعة تنفيذ تطبيق قرار إيقاف مكامير الفحم المطورة المخالفة.

وبدأت المحافظة حملة مكبرة وفقاً لما ورد بخطاب جهاز شئون البيئة بالمنصورة، والذي تضمن إيقاف 16 نموذجًا مطورًا لإنتاج الفحم النباتي غير الملتزمين بالاشتراطات البيئية.

ونفذ ممثلي جهاز شئون البيئة ومدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، ومركز شرطة كفر البطيخ وأيضاً شرطة البيئة والمسطحات والمرصد البيئي بجهاز شئون البيئة والإدارة الزراعية، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، استهدفت المرور والتفتيش على جميع المكامير المطورة بنطاق كفر البطيخ، تم خلالها تفعيل قرارات الإيقاف.

كما تم إزالة مكمورتين للفحم النباتى على مساحة 300 م من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وإدارة شئون البيئة.

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تتعامل وبحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية .