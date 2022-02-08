الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزراء الزراعة المشاركون في مؤتمر الفاو يؤكدون التزامهم بدعم التحول

الفاو
الفاو

أكد وزراء الزراعة وممثلي دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المشاركون بمؤتمر الفاو المنعقد بالعراق اليوم عن التزامهم بالعمل على تحويل نظم الأغذية الزراعية، وتعزيز التنمية الريفية الشاملة، ودعم التحول إلى الزراعة المستدامة و المراعية للمناخ، حيث تشكل هذه الالتزامات جوهر الإعلان الوزاري الذي تم الاتفاق عليه في ختام الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «المنظمة» الإقليمي للشرق الأدنى «NERC36».

وقال بيان للفاوك، إنه شارك مسؤولون حكوميون وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في الاجتماع الذي استضافته العراق عن طريق الحضور الفعلي أو الافتراضي، والذي شمل عدداً من العروض قدمها مسؤولون كبار في المنظمة.

وأعرب الوزراء عن دعمهم للإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، وصادقوا رسمياً على الأولويات الإقليمية الأربع في إطار برنامج عمل المنظمة للمنطقة، والتي تركز على إنشاء سلاسل قيمة شاملة وتوليد فرص عمل لشباب الأرياف، وتعزيز الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية للجميع عن طريق التجارة، وسلامة الأغذية، وبذل المزيد من الجهود للحد من فقدان الأغذية وهدرها، وتخضير الممارسات الزراعية لضمان الاستدامة البيئية، وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات والضغوط المتعددة.

يبلغ التعداد السكاني لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 419 مليون شخص، 40 % منهم يعيشون في المناطق الريفية، ويعمل واحد من بين كل خمسة منهم في الزراعة. وعلى الرغم من تنوعها الهائل، إلا أن المنطقة تواجه نفس التحديات المتمثلة في الندرة الشديدة للأراضي والمياه. كما تعاني كذلك من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وزيادة حالات الفقر المدقع والمشاكل المتعلقة بزيادة الوزن والسمنة، لا سيما بين الأطفال والنساء.

وقال الوزراء، إن النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والاعتماد الكبير على استيراد الأغذية والأزمات المالية والاقتصادية والصدمات المتعددة والمتداخلة تعكس ضعف المنطقة.

وزراء الزراعة المشاركون مؤتمر الفاو يؤكدون التزامهم بدعم التحول الزراعى

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