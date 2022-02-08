الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم حالات خطرة.. إصابة 10 في حادث تصادم مروع بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 10 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم وقع بدائرة مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين للمستشفى لإنقاذهم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نقل وميكروباص، بمحيط كوبري سيراميك العاشر من رمضان، مما أسفر عنه إصابة ١٠ أشخاص من بينهم حالات خطرة.

ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية ب 8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا بمدينة العاشر من رمضان.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة، وتلقى المصابين للعلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أصيب شخصان بمحافظة الشرقية صباح اليوم، في حادث تصادم بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنزل كوبري بلبيس باتجاه الزقازيق، وقد أسفر عن الحادث إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

ولقى شخص مصرعه اليوم، وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوي، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

محافظة المرور سيارات امن الشرقية اليوم ميكروباص مصرع

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