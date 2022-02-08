رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يتفقد معدات مجمع المقطم (صور)

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم الثلاثاء، مجمع جراچات المقطم.

وتفقد رئيس هيئة النظافة أعمال رفع كفاءة السيارات الموجودة والإصلاحات اليومية بالورش المتوسطة تحت إشراف المهندسة رحاب اباظة مدير عام الجراچات والمهندس محمد مامون مدير المجمع والفنيين بالمجمع.

وأثني الشرشابي علي المجهود المبذول والحفاظ على سيارات الهيئة دون اللجوء للإصلاح الخارجي والتي توفر مبالغ مالية كبيرة كانت تصرف في الإصلاح بالخارج.

واستمع الشرشابي، خلال الجولة لشكوى أحد العاملين بالهيئة في العمل والذي يتضرر من نقله إلى زينهم بالسيدة زينب، ليستجيب له رئيس الهيئة ويتم نقله إلى مشتل شبرا بعبود التابعة لمنطقة المظلات تقديرًا لظروفه الصحية.

وواصلت الهيئة رفع الأتربة رفع تراكمات الأتربة والرتش والهدم بمعدات وسيارات الهيئة في قطاع البساتين بالأوتوستراد وتم رفع وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأسفرت الحملات عن رفع أكثر من 36 نقلة قلاب سيارة سكس ويل كبيرة فوق نفق النصر وتم تسوية الأرض بالبلدوز بطول الطريق تحت إشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والسادة مديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته.

وتأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة اليوم

اعمال هيئة نظافة القاهرة