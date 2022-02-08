حملات تموينية موسعة على المخابز ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

أعلنت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية، برئاسة عبدالكريم عوض لله، مدير الإدارة عن القيام بحمله تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

-تحرير محضر رقم 2125 جنح الحسينية ضد أ .ش. أ صاحب محل لبيع الأعلاف بشارع خليج الرمل بندر الحسينية لعدم الإعلان عن أسعار.

-تحرير محضر رقم 1970 جنح الحسينية ضد م. و. ع من شباب الخريجين لمخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

-تحرير محضر رقم 2126 جنح الحسينية ضد ن .ا. م صاحب مؤسسة للأعلاف بسماكين الغرب لعرضه للبيع سلعه مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 شكاير خلطه.

-تحرير محضر رقم 2127 جنح الحسينية ضد أ. ح. ك صاحبه مدير مسؤل لمستودع أنابيب بناحية قرية أم صوير سماكين الغرب لعدم إلاعلان عن أسعار أنابيب البوتجاز.

كما تم تحرير(9) تقارير لمخابز بلدي نصف آلي لعدم الإعلان عن بيانات المخبز وعدم إعطاء المواطن بون وعدم نظافة آواني العجين والمخبز.