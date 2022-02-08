تفاصيل استدعاء الهند مبعوث كوريا الجنوبية بسبب منشور على مواقع التواصل

استدعت الهند، اليوم الثلاثاء، سفير كوريا الجنوبية للتعبير عن استيائها من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شريك باكستاني لشركة هيونداي موتور (005380.KS) بشأن كشمير المتنازع عليها والذي أثار ضجة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي إنه تم استدعاء مبعوث كوريا الجنوبية إلى وزارة الخارجية الهندية لتسجيل احتجاج نيودلهي.

وأضاف إن استياء الحكومة الشديد من منشور هيونداي باكستان غير المقبول على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم نقله إليه".

وتابع"تم التأكيد على أن هذا الأمر يتعلق بوحدة أراضي الهند والتي لا يمكن أن يكون هناك حل وسط. نتوقع أن تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه القضايا بشكل صحيح."

كما تحدث وزيرا خارجية الهند وكوريا الجنوبية عبر الهاتف حيث واجهت شركة السيارات رد فعل عنيفًا في الهند من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغاضبين من التعليقات التي تعبر عن التضامن مع شعب كشمير، حسبما افادت وكالة رويترز.

كما أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية ، تشونغ إيوي يونغ ، عن أسفه خلال المحادثة مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية يوم الثلاثاء.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت هيونداي بيانا قالت فيه إنها تأسف بشدة لأي إهانة تسببها للهنود تغريدة "غير مصرح بها" من حساب شريكها الباكستاني.

وقالت هيونداي في تغريدة على تويتر: "كسياسة تجارية ، لا تعلق شركة هيونداي موتور على القضايا السياسية أو الدينية في أي منطقة محددة".

وقالت الشركة إن موزعها المملوك بشكل مستقل في باكستان نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بكشمير من حساباتها ، و "أساء استخدام هوية علامة هيونداي التجارية".

وقالت هيونداي: "نأسف بشدة لأي إهانة يلحقها هذا النشاط غير الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي لشعب الهند، ولقد وضعنا إجراءات لمنع تكرار ذلك في المستقبل".

ووفقا للتقرير، فقد يعتبر التصعيد الدبلوماسي لحظة خلاف نادرة بين البلدين اللتين تربطهما علاقات ودية منذ فترة طويلة، ويسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات العالمية أثناء التعامل مع الحساسيات المحلية وسط تصاعد القومية في المنطقة.

كما يعتبر ايضا، التصعيد الدبلوماسي لحظة خلاف نادرة بين البلدين اللتين تربطهما علاقات ودية منذ فترة طويلة ، ويسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات العالمية أثناء التعامل مع الحساسيات المحلية وسط تصاعد القومية في المنطقة.

وكان قد اندلع الخلاف يوم الأحد الماضي، بعد يوم من احتفال باكستان بيوم التضامن السنوي مع كشمير.

وظهرت منشورات نيابة عن مجموعة نيشات، شريك هيونداي، على تويتر وفيسبوك وإنستجرام تخليداً لما وصفته بتضحيات الكشميريين الذين يكافحون من أجل تقرير المصير.

ويتنازع الهند وباكستان على أجزاء من كشمير لكن كلاهما يطالب بأراضي الهيمالايا بالكامل.

وتقول الهند إن باكستان تدعم التمرد المسلح ضد حكم نيودلهي في كشمير التي تسيطر عليها الهند والذي اندلع في عام 1990.

وتنفي باكستان الاتهام وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للشعب الكشميري.

كما تعتبر هيونداي هي ثاني أكبر بائع للسيارات في الهند بعد ماروتي سوزوكي (MRTI.NS) ، حيث باعت ما يقرب من نصف مليون سيارة في البلاد في العام المالي الماضي وصدرت أكثر من مليون وحدة ، مما يجعلها أكبر مصدر للسيارات في الهند.

كما طالب مئات الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الشركة بالاعتذار عن عدم اكتراثها بمخاوف الهند. قال آخرون إنهم ألغوا طلبات شراء سياراتهم.