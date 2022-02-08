الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جيران متهمي شقة الزمالك: «مش مسموح بدخولها أو تنظيفها من سنة 1970»

شقة الزمالك
شقة الزمالك

 نواصل رصد أقوال الشهود في قضية شقة الزمالك، وذلك عقب تحديد جلسة 19 فبراير المقبل لنظر محاكمة صاحبها وزوجته في لحيازتهما واتجارهما في الآثار. 

وقال عدد من الجيران  الذي اعتادوا زيارة المتهمين، أنهم شاهدوا  داخل  الشقة اللوحات والتماثيل والقطع الفنية، وطاولات تحوي نياشين وعملات. 

 و أوضحوا أنهم عبموا من المتهم أنها خاصة بسلاطين وملوك منهم «السلطان حسين» و«الملـك فـؤاد» و«الملـك فـاروق»، وأن المتهـم شغوف بالمقتنيات الفنية ولديه دراية بها، مؤكدين أن المتهمين لم يستعينوا نهائيا بالغير لتنظيف الشقة منذ سنة 1970 وأنهما اتخذا الشقة مخزنا غير مسموح بدخوله او التردد عليه إلا في حضورهما، وأن نجلهما هو الشخص الوحيد المسموح بدخوله منفردا.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".

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