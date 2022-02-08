الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بـ 62 طلقة نارية.. لندن تحتفل باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية (صور)

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

انطلقت تحية البنادق في جميع أنحاء لندن، حيث كرمت الاحتفالات عهد الملكة إليزابيث الثانية البلاتيني الذي حطم الرقم القياسي.

وفقًا لموقع  the national احتشد سكان لندن والسياح والمشجعون الملكيون المتحمسون لمشاهدة 62 طلقة تحية أطلقت فوق نهر التايمز، وكانت المشاهد تحمل ذكريات لكثيرين عند رؤيتها عندما تتولت العرش في بث تلفزيوني مباشر.

وتحية البندقية هي تكريم عسكري أطلق لإحياء المناسبات الخاصة، بما في ذلك أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية، حيث أطلقت مدفعية King's Troop Royal Horse في عهد والد الملكة الملك جورج السادس قبل 75 عامًا، 41 طلقة، وامتدت عبر الحديقة التي تمتد حتى قصر باكنجهام.

كان الشقيقان أحمد ومحمود شريف من بين الشباب الذين شاهدوا إطلاق النار في برج لندن بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، حيث سافروا من منزلهما في أكتون غرب لندن مع شقيقتهما ووالدتهما.

وصف أحمد 11 عاماً كيف ذكرته دوي المدفع بالحرب، لكنه قال بشكل عام إنه وجد إطلاق المدافع ممتعا.

الملكة عادت إلى قلعة وندسور من ساندرينجهام، وهي ملاذها الريفي في نورفولك، وستحضر قداس شكر لزوجها الراحل الأمير فيليب في وستمنستر يوم 29 مارس.

ومن المتوقع أيضًا أن تستأنف الملكة البالغة من العمر 95 عامًا واجبات أخرى مثل وثائق التفويض واجتماعات المجلس الخاص التي ستعقد شخصيًا وعبر الإنترنت.

تم نصح الملكة بالقيام بواجبات خفيفة بعد قضاء ليلة في المستشفى في الخريف الماضي، لكنها أقامت أكبر مشاركة عامة لها منذ ذلك الحين، حيث رحبت بأعضاء مجتمع ساندرينجهام في منزلها في نورفولك للاحتفال باليوبيل.

استخدمت عصا المشي وكانت تبدو جيدة، وتتحرك بحرية ومن الواضح أنها استمتعت بمقابلة عمال العقارات السابقين في ساندرينجهام والمتطوعين الخيريين والزملاء من فرع ساندرينجهام في معهد المرأة.

البنادق لندن الملكة اليزابيث الثانية اليوبيل البلاتيني مدفعية

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وائل لطفي

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