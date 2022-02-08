بنك الاستثمار الأوروبى يدعم خطة اليونان لتعزيز رقمنة القطاع العام

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن توقيع اتفاقية بقيمة 125 مليون يورو مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية، الأولى من نوعها في أوروبا؛ لتعزيز مشاريع الرقمنة وتحديث البنية التحتية الرقمية التي تنفذها الحكومة اليونانية على مدى خمس سنوات.

ووفقًا لبيان للبنك، اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقية عن الجانب اليوناني وزير الحوكمة الرقمية، كيرياكوس بييراكاكيس، ووزير المالية، كريستوس ستايكوراس، وعن بنك الاستثمار الأوروبي نائب رئيس البنك لليونان، كريستوس كيتيل طومسون.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في اليونان، كريستيان كيتيل طومسون، إن تفشي وباء كورونا المستجد خلال العامين الماضيين في جميع أنحاء أوروبا أظهر ضرورة تنفيذ الممارسات الجديدة للإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي والابتكار.

وأشار إلى أهمية دعم التقنيات الرقمية للقطاع العام اليوناني وتعزيز التعاون الفعال عبر الوكالات الحكومية والخدمات العامة وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في البلاد.

من جهته، توقع وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، أن تساهم مثل هذه المشاريع الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي في تحسين آليات العمل في قطاعات الصحة العامة والضمان الاجتماعي والعدالة والنقل والاتصالات والإعلام ومعاملات القطاع العام وتحسين حياة المواطنين اليونانيين، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الإدارية للأسر والشركات والاقتصاد في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الدولة والحوكمة الرقمية اليوناني، كيرياكوس بييراكاكيس، إن الاتفاقية ستدعم خطة الحكومة اليونانية للتحول الرقمي بالتوافق مع تنفيذ الأعمال الرئيسية في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.