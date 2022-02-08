التحفظ على 1950 لتر سولار مدعم داخل مغسلة سيارات بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 1950 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" داخل مغسلة سيارات أثناء تجميعها بتنكات مجهولة المصدر وبدون مستندات أو فواتير، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلعة مدعمة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مغسلة سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة داخل تنكات دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد استخدامها بالمغسلة المشار إليها.

وتم مداهمة المغسلة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر علي 1950 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" داخل تنكات مجهولة المصدر وبدون مستندات أو فواتير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.