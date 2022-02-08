الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مياه أسيوط» يتفقد المعمل المركزي بمحطة «التشيكي»

صورة من الجولة
صورة من الجولة

تفقد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لإنشاءات المعمل المركزي بمحطة مياه التشيكي المرشحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية.

وقال "درة" -  في تصريحات على هامش الجولة - إن الشركة تولى اهتماما  بالغاً بالإلتزام بمعايير جودة المياه وصولاً للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة المعايير القياسية لإجراء التحاليل البكتريولوجية  والكيميائية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه استناداً إلى  الكود المصري.

ولفت إلى أنه أثناء المرور أن الدافع وراء إنشاء معمل مركزي يأتى من خلال السعي  لتكوين شبكة مترابطة من المعامل موزعة بجميع أنحاء المحافظة على مستوى محطات المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه لن يتأتِ ذلك إلا من خلال توجيه  الاستثمارات في مجال المعامل لخلق شبكة مترابطة من المعامل الفرعية؛ لتحليل عينات المياه والصرف الصحى.

وأضاف أن المعمل المركزى يحتوي ثلاثة معامل رئيسية ما بين ( معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضويةInorganic Laborator ، المعمل الميكروبيولوجى) والجارى تدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء أدق التحاليل.

اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف أسيوط والوادي الجديد المعمل المركزي محطة مياه التشيكى المرشحة

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وائل لطفي

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