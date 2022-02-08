«أخناتون.. النبي المفقود» على مائدة بيت السناري.. غدًا

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "أخناتون.. النبي المفقود"، في تمام السادسة مساء غد الأربعاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع للمكتبة.

تدور الندوة حول مناقشة كتاب "أخناتون.. النبي المفقود" من خلال استعراض سيرة هذا الملك المصري والبيئة التي نشأ فيها وتحوله الفكري مرورًا بانتقاله لعاصمته الجديدة وحتى وفاته الغامضة، كما تسليط الندوة الضوء على دراسة كاملة لفلسفته الدينية وعلاقته بالأنبياء الكرام، ولغز العثور على مومياءه مع أحدث الدراسات العلمية لتحليلها بالحمض النووي والأشعة المقطعية، وكذلك استعراض حياة الملكة الجميلة نفرتيتي ودورها في حياة زوجها، وقصة تهريب تمثالها الشهير إلى ألمانيا بالوثائق والمستندات ورحلة البحث عن مومياءها المفقودة، وغيرها من الألغاز والأسرار التي سيتم الكشف عنها بالصور والخرائط.

يحاضر في الندوة الدكتور شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الاثار المصرية ومؤرخ فني، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، وله العديد من المقالات المتخصصة في عدة مجلات داخلية وخارجية، وكذلك الكثير من المؤلفات في مجال الآثار مثل: الأسقف ومناظرها عبر العصور: تقديم زاهي حواس 2011، والمآدب والولائم في مصر القديمة وحضارة الإغريق، أشهر خرافات الفراعنة، يهود مصر القديمة، النبي المفقود أخناتون.

يدير الندوة محمد الشماع، وهو كاتب وصحفي وكاتب سيناريو، وله العديد من التحقيقات الاستقصائية الهامة مثل البحث عن جمال وميمو رمسيس والبحث عن مدينة موسى المفقودة، وكذلك العديد من المؤلفات مثل: الحرب على الإسلام، هبوط في الدورة الدموية، وحكايات من دفتر صلاح عيسى بالتعاون مع الكاتبة والصحفية هاجر صلاح.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.