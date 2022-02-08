«القومي للطفولة والأمومة» ينفذ ورش عمل للأطفال علي هامش معرض القاهرة للكتاب

نفذ المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال برنامج رعاية ودمج النشء والمراهقين فعاليات علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في دورته الـ 53 وذلك خلال الفترة من 26 يناير الى 7 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

و شارك 40 طفلا من أطفال المجلس " شركاء من أجل الطفولة" ، وأطفال حي منشأة ناصر المستفيدين من الأنشطة التفاعلية والخدمات التي يقدمها المجلس داخل الحي، حيث تم تنفيذ 3 ورش عمل تفاعلية للتوعية بأهمية وخطورة مرحلة المراهقة والسمات التي تتسم بها هذه المرحلة والمشكلات السلوكية التى يتعرضوا لها وكيفية مواجهتها ، بهدف رصد مشكلات الأطفال فى مرحلة المراهقة ووضع مقترحات لدعمهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وسبل حصولهم علي كافة الخدمات التي تكفلها لهم الدولة .

ونفذ الأطفال المشاركين عددا من الأنشطة مع الأطفال وأسرهم رواد المعرض حيث استهدفوا 100 طفل من رواد المعرض والأطفال ذوي الهمم خلال كل ورشة ، وذلك من خلال ورش الرسم التعليمية الخاصة بحقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالإضافة إلى نشاط سؤال وجواب الذي تناول بعض أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال وكيفية الحماية منها وكذلك القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لدعم حقوق الطفل ومجهودات ومبادرات المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكذلك أنشطة للتعريف بآليات حماية الطفل والتي منها منظومة نجدة الطفل ، ووحدة الدعم والمشورة النفسية للأطفال والمراهقين وأسرهم، ولجان حماية الطفولة المشكلة على مستوى الجمهورية ، والتأكيد على أنه في حالة تعرض الطفل لأي انتهاكات سواء في الشارع أو بالمدرسة أو في المنزل ضرورة التواصل مع المجلس من خلال التواصل معها من خلال خط نجدة الطفل علي الرقم 16000 علي مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب علي الرقم 01102121600 أو الرقم 01016609579 ، ومن خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وتطبيق نبتة مصر والذين يسهم بشكل كبير في الحصول علي كافة الخدمات التي يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

كما شارك الأطفال رواد المعرض في دوائر الحكي والتي نفذها أطفال المجلس " شركاء من أجل الطفولة " والتي لاقت قبولا من الأطفال وأسرهم لما لها من دور واضح في دعم ثقة الأطفال بأنفسهم وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم بحرية وتبادل الخبرات والمهارات مع أقرانهم ، وأعرب الأطفال المشاركين في الأنشطة عن سعادتهم بالانضمام لورش العمل التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أتاحت لهم فرص التعبير عن آرائهم وعرض كل احتياجاتهم بالعديد من الطرق والأساليب ، وأن الأطفال لهم دور فعال في مجتمعاتهم ومع أسرهم و اقرانهم ، مؤكدين علي استمرار تواصلهم مع المجلس والمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها مستقبلا .