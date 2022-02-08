الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يطمئن على حالة نقيب شرطة أصيب بطلق ناري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء مصطفى محمد نائب مدير أمن سوهاج، النقيب أحمد عصام، الذي أصيب بطلق ناري أثناء ملاحقة أحد العناصر الإجرامية؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، بمستشفى سوهاج الجامعي.

واطمأن محافظ سوهاج ومرافقيه على استقرار الحالة الصحية للنقيب أحمد، متمنيا له الشفاء العاجل، والعودة لأسرته وعمله في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه مثال يحتذي لرجال الشرطة في الشجاعة والتصدي للعناصر الإجرامية، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن .

أُصيب النقيب أحمد عصام، بطلق ناري في حملة أمنية بدائرة مركز ساقلتة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

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وائل لطفي

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