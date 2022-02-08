الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إمكانية منح جرعة رابعة من لقاح كورونا لا تزال غير معروفة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال مدير دائرة الصحة العامة العراقية رياض عبد الأمير، إن اللقاح ضد كورونا لا يزال ضرورياً جداً، وهو متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة"، لافتاً إلى أن "تحورات الفيروس غير معروفة خلال العامين القادمين، وأنه من غير المعروف تحور سلالة أوميكرون. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)

وأضاف أن أغلب دول العالم من بينها العراق أعطت الجرعة الثالثة للمواطنين الذين سبق لهم أخذ جرعتين من اللقاح، وأنه ليس معروفاً بعد وجود جرعة رابعة للملقحين بثلاث جرع"، مبينا أن “الراقدين في المستشفى لتلقي العلاج هم غير ملقحين ضد كورونا، فيما تعد الإصابات خفيفة لدى الملقحين، الأمر الذي يدل على فاعلية اللقاح”. 

ولفت مدير دائرة الصحة العامة العراقية  الى أن دول العالم سئمت القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وأن أغلب الدول الأوروبية رفعت القيود اعتماداً على اللقاح.

العراق جرعة رابعة لقاح كورونا كورونا الفايروس الثالثة للمواطنين جرعتين

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