أهالي قرى تزرع النباتات الطبية ببني سويف: بنصدر للعالم كله (فيديو)

تشتهر بعض قرى مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف، بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وأصبحت ذات شهره عالمية سواء في المحافظة أو المحافظات المجاورة وبدأت في التصدير للخارج، نظرًا لطبيعة أراضيها، وترفع تلك القري شعار لا للبطالة، حيث يعمل بتلك الزراعات عدد كبير من أهالي هذه القرى، منذ عشرات السنين بعد أن ورثوها عن أباءهم وأجدادهم، حيث تتميز محافظة بني سويف بتصدير 40% من النباتات العطرية من إنتاج مصر.

وتأتي من أهم تلك القري قرية كفر بنى علي الأشهر في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمساحات شاسعة، حيث تحاصرك الرائحة الذكية والعطرية من كل مكان، ويتم تخفيف تلك النباتات بعد نقلها من الأرض الزراعية إلى مصانع التجفيف المتواجدة داخل القرية، للغربلة والتجهيز ويتم استخراج الشوائب ومخلفات وتجهيزها داخل عبوات جاهزة موجود عليها صنع في مصر لتصديرها للدول خارج مصر، ولتغزو صناعات تلك القرية دول أوروبا والأسيوية والإفريقية لاستخدامها في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور ولتكون شاهدًا على عظمة الأيدي المصرية.

ويتم داخل تلك القرية زراعة العديد من أنواع النباتات ومنها النعناع بنوعيه البلدي والفلفلي ونباتات الريحان والبرداقوش، والشبت والكسبره والبقدونس والزعتر والشيح واليانسون والبابونج وغيرها من النباتات الأخري والتي يتم زراعتها صيفًا وشتاءً، حيث تقدر المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية داخل المحافظة بأكثر من 13 ألف فدان و تتركز في زراعة العديد من الأنواع: الريحان، البقدونس، العتر، النعناع، الكزبرة، الكراوية، فيما يوجد ببني سويف أكثر من 40 مصنع، و7900 مزرعة، وأكثر من 50 مصنعاً لتقطير الزيوت.

"الدستور" أجرت جولة داخل القرية حيث يعمل الجميع في تلك المهنة وهي زراعة النباتات على كل شكل ولون، ويقول علي حمدى عيد مزارع إن قريتنا تشتهر بالنباتات الطبية والعطرية على مستوى الجمهورية نوزع جميع النباتات ونقوم بتصديرها لجميع دول العالم لاستخدامها فى صناعة الأدوية ومسنخضرات التجميل والعطور حيث وفرت تلك الزراعات العمل لجميع شباب القرية فلا يكاد أن نجد بطالة داخل قريتنا.

وأكد بهجت حي الدين مزارع، أن محافظة بني سويف تتميز بزراعة النباتات الطبية والعطرية بجميع أنواعها فتصديرها يوفر للدولة العملة الصعبة ويفتح فرص عمل للشباب فالعمل نهاراً وليلاً وهناك دعم كبير من الدولة لنا كمزارعين داخل القرية للاستمرار فى تلك الزراعات وتدعيمنا بكل ما نحتاجه.

وأوضح محمد قطب صاحب مصنع غربلة وتعبئة للنباتات الطبية والعطرية بالقرية، أن المنتج يأتي من الأرض الزراعية خام ليبدأ ف جميع المراحل داخل المصنع مرحلة التجهيز ويمر بجميع المراحل داخل المصنع عبر ماكينات ليتم استخراجه فى صورته النهائية ويتم تعبئته فى جوال لتصديره خارج البلاد لجميع دول العالم من جميع أنواع النباتات ليكون شاهده على عظمة الأيدى داخل قريتنا، كما نستقبل المنتج من العديد من المحافظات لتجهيزه داخل المصنع وتصديره للخارج.

وأشار شريف جمال صاحب شركة لتصدير النباتات الطبية والعطرية إلى أننا نصدر للعديد من الدول خارج مصر حيث يتم تجمهيز المنتج النهائي وضع علامة صنع في مصر للمنتجات ونشعر بالفخر لخروج تلك المنتجات إلى دول العالم من قريتنا الصغيرة مؤكداً أن هناك دعم كبير من الدولة لتشجيع الصادرات وتوفير كافة التسهيلات لنا للاستمرار في زراعة وتصدير تلك المنتجات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إن بني سويف منها يخرج 40 % من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وذلك مايتم حاليًا تبني خطوات عملية ومشروعات للنهوض بالقطاع والوصول إلى مراحل متقدمة في التصنيع الزراعي لهذا النوع من خلال انشاء مدينة زراعية صناعية والتى حصلت فيها المحافظة على مؤخرًا موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ويتم لقاء المستثمرين بالقطاع لبحث رؤى النهوض بها بجانب تشجيع النماذح الناجحة ودعمها.

بث مباشر

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية