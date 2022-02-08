تسجيل 237168 إصابة جديدة بكورونا في الهند وألمانيا

سجلت الهند وألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 237.168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الهند 67 ألفاً و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليوناً و339 ألفاً و611 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الثلاثاء، بارتفاع تراكمي للوفيات إلى 504 آلاف و62 شخصا بعد وفاة 1188 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن 180 ألفاً و456 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 40 مليوناً و840 ألفاً و658 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 994 ألفاً و891 حالة.

فيما أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 169 ألفاً و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و177 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 مليونأ و287 ألفاً و428 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفاً و894 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي ثمانية ملايين و257 ألفاً و400 شخص.

- إصابات كورونا عالميا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 397 مليونا و203 آلاف و846 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و749 ألفا و997 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليونا و878 ألفا و712 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و272 ألفا و14 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بــ 26 مليونا و616 ألفا و14 حالة.