الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة توقف احتجاجات سائقي الشاحنات لتأثيرها على الاقتصاد

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، ضرورة إنهاء احتجاجات سائقي الشاحنات الجارية في أوتاوا.
وقال رئيس الوزراء الكندي، في كلمة ألقاها بالبرلمان، إن ممارسات سائقي الشاحنات تسببت في حدوث اضطرابات للسكان المحليين وللاقتصاد أيضا، ولذلك يجب أن تتوقف ممارسات أولئك السائقين، مشددا على أن هناك أفرادا يحاولون حصار الاقتصاد وعرقلة سبل المعيشة اليومية للمواطنين.
وتابع  "ترودو" أن سكان أوتاوا لا يستحقون التعرض لمضايقات في أحيائهم السكنية، ولايستحقون التعرض لأعمال عنف من جراء تلك الممارسات.

وتجدر الاشارة إلى أن موجة الاحتجاجات عبر أنحاء كندا كانت قد بدأت في منتصف شهر يناير الماضي حيث تدفق آلاف من سائقي الشاحنات ومتظاهرين آخرين على أوتاوا للإعراب عن معارضتهم الشديدة، لفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على سائقي الشاحنات الذين يعبرون الحدود الأمريكية الكندية، ومنذ الحين تطورت الاحتجاجات لتتحول إلى مظاهرات ضد الحكومة وتوحدت جماعات عديدة للإعراب عن معارضتها لحكومة ترودو.

أوتاوا كندا

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