المشدد 3 سنوات لمتهم حاول ترويج كيلو حشيش بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالحبس 3 سنوات لمتهم بحيازة كيلو حشيش بقصد الاتجار بها، ومصادرة المضبوطات.

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة السلام قيام المتهم "خ . م" 30 سنة، بحيازة وإحراز مواد مخدرة دون مسوغ قانوني.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أنه عقب ورود معلومات بقيام المتهم بالاتجار بالمخدرات واتخاذه من منطقة مدينة السلام مسرح لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته علي مواد مخدرة.

وبتحرير محضر بالواقعة، قررت النيابة إحالة المتهم للمحكمة العاجلة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق علي المتهم.