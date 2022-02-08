الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم حاول ترويج كيلو حشيش بالسلام

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالحبس 3 سنوات لمتهم بحيازة كيلو حشيش بقصد الاتجار بها، ومصادرة المضبوطات.

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة السلام قيام المتهم "خ . م" 30 سنة، بحيازة وإحراز مواد مخدرة دون مسوغ قانوني. 

 وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أنه عقب ورود معلومات بقيام المتهم بالاتجار بالمخدرات واتخاذه من منطقة مدينة السلام مسرح لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته علي مواد مخدرة.

وبتحرير محضر بالواقعة، قررت النيابة إحالة المتهم للمحكمة العاجلة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق علي المتهم.

مواد مخدرة حشيش المباحث الجنائية محكمة جنايات جنايات شمال القاهرة العباسية محكمة

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