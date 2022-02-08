بسبب تحميل «التوكتوك».. استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة سائق قتل في عين شمس

استعجلت جهات التحقيق بالسلام، تقرير الطب الشرعي لجثة سائق قتله زميله بسبب خلافات علي أولوية تحميل ركاب التوك توك في عين شمس.

وكشفت معاينة النيابةـ وجود زجاج متحطم بشكل كبير و متناثر في مسرح الجريمة ووجود فوارغ زجاجات مياه غازية .

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان شرطة النجدة تلقت بلاغ بوصول شاب مصاب بطعن في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، وانتقل رجال المباحث الى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة "أ. م" 31 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح طعني في الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزميله بسبب أولوية تحميل الركاب في عين شمس.

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها المتهم بطعن زميلة بمفك فى الصدر، وفر هاربا، وقام زملائه بنقله إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وأنه لم يقصد قتله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.