عاطل يشرع في قتل شاب إثر مشادة كلامية بعين شمس.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس متهم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، لقيامه بالشروع في قتل شاب باستخدام سلاح ناري كان في حوزته.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شاب مصاب بطلق ناري بالجسم.

وبالانتقال وبسؤال المجنى عليه قرر قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته محدثا إصابته لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.