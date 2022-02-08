نساء يتظاهرن فى الكويت احتجاجا على منع جلسة يوجا نسائية

نفذت عشرات النساء في الكويت وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوجا نسائية، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

وكانت منظمة الفعالية مدربة اليوجا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت الخميس منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقا في تسجيل مصور إلى أنها تنتظر تصريحا رسميا لإقامتها.

وجاء ذلك بعد تغريدة لعضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي جاء فيها: "نشدد على وزير الداخلية سرعة التحرك و وقف هذه الممارسات الداخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فورا"، مضيفا: "هذا أمر خطير".

وخلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة أمام مقرّ مجلس الأمة قالت أستاذة اللغة الإنكليزية في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "القضية ليست قضية رياضة، على الرغم من أهميتها، و إنما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى".

ورفعت مشاركات في التحرّك لافتات كتب عليها "لا لمتاجرة الحكومة و البرلمان بقضايا النساء" و"الكويت دولة مدنية والحكم دستوري و لا لحكم الفتاوى" و"نرفض الوصاية على المرأة".

واعتبرت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص في تصريح لفرانس برس أنّ "اليوجا هي فكرة رمزية و منها انطلق تدخل النائب في حريات الأشخاص".

وتابعت: "ما نريد إيصاله إلى الحكومة و النواب هو أننا لا نقبل باستغلال قضية المرأة و حرياتها في تسويات سياسية".

وكانت الحسينان قالت في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي "أكدنا بالفعل ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة (...) لكنني كنت تعرضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، و تم تصويره على أنه غير أخلاقي".