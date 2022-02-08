الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبد اللهيان: التوصل لاتفاق فى فيينا بحاجة لاتخاذ قرارات مهمة من قبل الغرب خاصة واشنطن

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة من قبل الأطراف الغربية خاصة الولايات المتحدة.

 

وبحث عبد اللهيان مع نظيره الفنلندي أبكا هافيستو الذي وصل إلى طهران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الوزير الإيراني "الفشل التام لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها الإدارات الأمريكية المتعاقبة"، منتقدا "عدم وجود ردود الفعل العملية من قبل الدول الأوروبية الثلاثة تجاه هذه السياسة اللاإنسانية".

 

وشدد على أن طهران "ستواصل مشاركتها في هذه المفاوضات بعزم جاد من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وبناء على مصالحها الوطنية"، لافتا إلى أن "التوصل إلى اتفاق بحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة من قبل الأطراف الغربية خاصة الولايات المتحدة".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 61 حالة وفاة ونحو 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى ستة ملايين و483 ألف حالة.

 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 132624 ألف وفاة.

 

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و121 ألف حالة، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

 

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا.

 

وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد، وكان وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي قد أعلن أن إيران قد دخلت الموجة السادسة من إصابات كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.

الله قرار فيى قرارات قبل واشنطن خاص حاجة شنط قرارات مهمة

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وائل لطفي

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