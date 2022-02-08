باكستان والسعودية تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات

أكدت باكستان والمملكة العربية السعودية، أهمية زيادة تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الباكستاني عارف علوي مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال زيارته إلى إسلام آباد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وقال علوي إن باكستان والمملكة العربية السعودية بلدان شقيقان يتمتعان بعلاقة ممتازة تحتاج إلى مزيد من التدعيم من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.



وتوجه الرئيس الباكستاني بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العمل المالي، وكذلك مشاركتها في الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لباكستان.



وأشار علوي إلى أن كلا البلدين لديهما مخاوف مشتركة في أفغانستان، وحث المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني لإنقاذه من كارثة إنسانية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو25مليونا 926 ألفا 434 تصريحا لدخول مسجد الحرام وذلك حتى اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 117 ألفًا و 87 تصريح، منها 68 ألفا و132 مصليا، و 48 ألفا و955 معتمرا ، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 78 ألفا 729 مصليا و62 ألفا و945 معتمرا يوميا.

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 3 مليون و392 ألفا و 433 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 7 آلاف و853 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 12 آلف و 361 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 20 آلف و 214 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف و235 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و 302 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، كما يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.