«التعليم» توجه خطابا للمديريات بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.

وجاء نص الخطاب: «بمناسبة انتهاء أعمال امتحانات نصف العام الدراسي ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲، يرجى التنبيه على ضرورة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال المدارس في صورة تقديرات، وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم ۱ لسنة ۴۰۲۲، والقرار الوزاري رقم ۳ ۱۳ لسنة ۷۰۲۱ المنظمين لهذا الشأن».

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يثار على صفحات السوشيال ميديا، حول إقرار الوزارة إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيا هذا العام، مؤكدة أن كل ما يثار عن امتحانات الثانوية العامة عار تماما من الصحة.

من جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يثار عن امتحانات الثانوية العامة ما هو إلا تأليف لا علاقة للوزارة به.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيعلن جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف «شوقي»: «سنتحدث بعد منتصف العام وليس الآن، وأرجو عدم التطرق للثانوية العامة الآن.. تحدثنا كثيرا عن هذا ولا نستطيع الاستمرار في الحديث عنه طوال الوقت».