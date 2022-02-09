لزيادة الإنتاج.. أهمية التوصيات الفنية التي تصدرها «الزراعة» للفلاحين

تستمر وزارة الزراعة في تقديم كافة سبل الدعم للمزراعين لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم الزراعي بما يساهم في الناتج الزراعي الكلي، وذلك من خلال العديد من الجهود سواء المدراس الحقلية التي تتم على فترات متقاربة أو التوصيات الفنية التي تصدرها الخاصة بالمحاصيل التي يحين دورها في الزراعة.

وكان آخرها التوصيات الفنية التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاصة بمحصول الجوافة الواجب اتباعها خلال شهر فبراير، وذلك للمحافظة على الأشجار من الأجواء الباردة والمطيرة التي تتعرض لها الزراعات خلال فبراير وكذلك لضمان إنتاج وفير وجيد خلال فصل الصيف.

ومن أبرز التوصيات الفنية لمحصول الجوافة منها انتظام الري خلال موسم الشتاء، لتفادي تصمغ الأشجار، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

إلى جانب استكمال جمع كل الأغصان الجافة وحرقها خارج المزرعة؛ لأنها مصدر لوجود خنافس القلف، وتقليم الأفرع الجافة، والمصابة بخنافس القلف، والتخلص منها بالحرق.

خروج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة

وعن أهمية هذه التوصيات الفنية يجيب الدكتور يحيى متولي، استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أن هذه التوصيات تساعد في خروج المنتج الزراعي متوافر فيه كافة الصفات المطلوبة من الشكل الجديد والطعم المتميز الذي تشتهر به سواء الفواكه أو الخضروات.

وأوضح متولي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه التوصيات تشمل التوضيح للمزراعين بكميات المياه الواجب ري الأرض بها وكمية المبيد اللازم رشها بحيث لا تزيد عن الكمية المطلوبة وتؤدي إلى وجود متبقيات المبيدات، وفي حالة تصدير هذه المنتجات يتم قبولها أو رفضها من المستورد الأجنبي وفقا لكمية المبيدات التي تم رشها على المحاصيل.

وأضاف أنه من هذا المنطلق يأتي دور وزارة الزراعة في إعطاء التعليمات والتوصيات الفنية الخاصة بكل محصول للمزارعين والمصدرين، بحيث يتوافر فيه الجودة المطلوبة حتى يمكن تسويقه في السوق الداخلية وتصديره وتسويقه في الأسواق الخارجية.

ضمان جودة المحاصيل

واتفق معه الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي، أن التوصيات الفنية لوزارة الزراعة تأتي بناء على دراسات وتجارب زراعية تمت لتضمن جودة المحصول والخروج به في احسن حال.

وأوضح صيام، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التوصيات الفنية الخاصة بكل محصول تساعد المزراع في زيادة الإنتاجية للفدان من خلال تنظيم توقيت العمليات الزراعية وعمليات الري، ورفع جودة المنتج نفسه كي تناسب المصدرين الذين يشترطون للحصول على المنتجات بمواصفات معينة وهو ما تلبيه هذه التوصيات إذا تم تطبيقها.

وأضاف أنها كذلك تزيد من دخل المزارع فكلما زادت الإنتاجية عادت عليه بالفائدة في رفع سعر المنتج لجودته، إلى جانب تقليل تكاليف الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل والمناسب لما يحتاجه المحصول.