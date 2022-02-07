ليس ظهور الكتل فقط.. بحث جديد يقدم أعراضًا جديدة لسرطان الثدي

يتأثر واحد من كل سبعة أشخاص بسرطان الثدي في حياتهم، لذلك من المهم معرفة العلامات الرئيسية.

ويعد فحص ثدييك بشكل منتظم أمرًا مهمًا لأن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في إنقاذ حياتك، فكلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا كان ذلك أفضل، لذا من المهم فحص ثدييك بانتظام بحثًا عن أي تشوهات، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة the sun البريطانية.

يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم وغالبًا ما يصيب النساء فوق سن الخمسين على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص به حتى الرجال ، حيث يتم تشخيص إصابة واحدة من كل ثماني نساء بسرطان الثدي، على الرغم من ارتفاع فرص الشفاء إذا تم اكتشافها مبكرًا، فما العلامات الجلدية الثلاث المقلقة التي يجب أن تبحث عنها؟

سماكة الجلد:

أكدت منظمة الصحة البريطانية أن إحدى أولى علامات الإصابة بسرطان الثدي هي منطقة من أنسجة الثدي السميكة، حيث يقول الخبراء أن الجلد سيصبح صلبًا أو مطاطيًا، وقد تواجه أيضًا كتلًا في المنطقة التي يكون الجلد فيها سميكًا.

التنقيع:

التنقيع على جلد ثدييك هو أيضًا علامة أخرى على الإصابة بسرطان الثدي، فإذا كان ناتجًا عن سرطان الثدي، فقد يشعر بالدفء وقد ينتفخ، وقد تشعر أيضًا بألم في الثدي بشكل كبير.

الطفح الجلدي:

آخر عرض جلدي لسرطان الثدي هو ظهور طفح جلدي على الحلمة أو حولها، فعادة ما يكون هذا الطفح الجلدي أحمر أو متقشر ويمكن أن يشبه الإكزيما في بعض الأحيان.

كما يمكن أن يشعر الطفح الجلدي أيضًا بالحكة ، ولهذا السبب في بعض الأحيان يمكن الخلط بينه وبين الأكزيما ، فمن المهم أن ترى طبيبك إذا كان لديك أي من هذه العلامات.

وتشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان الثدي، تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما، إفرازات من أي من الحلمتين، والتي قد تكون ملطخة بالدم، كتلة أو تورم في أي من الإبطين مع تغير في مظهر الحلمة.

يوصي الأطباء، بأخذ بعض الوقت لتشعر بصدرك ومعرفة ما تشعر به بشكل طبيعي، فكلما عرفت ثدييك بشكل أفضل، كان من الأسهل الشعور بأي تغيير.