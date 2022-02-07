لا تزال عمليات البحث مستمرة عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر موقع صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر على محركات البحث العالمي "جوجل" خلال الفترة الحالية للمواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لمعرفة موقف الطلب وحجز الوحدات.

رابط صندوق التمويل العقاري

وترصد "الدستور" رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب وموقف حجز الوحدات لجميع المتقدمين في الإعلانات التابعة لوزارة الإسكان التي أصدرتها خلال السنوات الماضية، عبر السطور التالية:

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقاري من هنا.

ثانيًا:- اختيار أيقونة الاستعلام.

ثالثًا:- كتابة كافة البيانات المطلوبة للصاحب التخصيص.

رابعًا:- تحديد رقم المشروع الذي تم الحجز به.

خامسًا:- الضغط على زر الاستعلام.

سادسًا:- الحصول على كافة المعلومات الراغب الاستعلام عنها.

ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب في شقق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام الخط الساخن عبر 1188 أو 5777 أو 5999 من أى تليفون محمول أو استخدام الرقم 09001117.

شروط حجز وحدات شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط الحجز وتخصيص وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل في شقق الإسكان الاجتماعي تتمثل فيما يلي:-